Мария Захарова объяснила цель осквернения памятника Грибоедову в Грузии

Российское руководство рассматривает осквернение памятника поэту Александру Грибоедову в Тбилиси и провокацию против журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи.

Российское руководство рассматривает осквернение памятника поэту Александру Грибоедову в Тбилиси и провокацию против журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российский МИД видит в осквернении памятника Грибоедову попытку грузинских экстремистов затруднить нормализацию двусторонних отношений с РФ.

Ранее стало известно, что неизвестные в Тбилиси осквернили памятник русскому поэту Александру Грибоедову. В социальных сетях появилась фотография бронзовой скульптуры с антироссийскими лозунгами в адрес журналиста Владимира Познера. Телеведущий подвергся атаке местных радикалов во время празднования дня рождения и вынужден был уехать из Грузии.