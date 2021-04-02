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14:44   2 Апреля 2021
Политика

Мария Захарова объяснила цель осквернения памятника Грибоедову в Грузии

Мария Захарова объяснила цель осквернения памятника Грибоедову в Грузии

Российское руководство рассматривает осквернение памятника поэту Александру Грибоедову в Тбилиси и провокацию против журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российский МИД видит в осквернении памятника Грибоедову попытку грузинских экстремистов затруднить нормализацию двусторонних отношений с РФ.

Ранее стало известно, что неизвестные в Тбилиси осквернили памятник русскому поэту Александру Грибоедову. В социальных сетях появилась фотография бронзовой скульптуры с антироссийскими лозунгами в адрес журналиста Владимира Познера. Телеведущий подвергся атаке местных радикалов во время празднования дня рождения и вынужден был уехать из Грузии.

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#захарова #грузия #мид рф

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