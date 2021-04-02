В России не исключили прямые попытки диверсий против «Северного потока — 2»

Провокации возле «СП — 2» рискуют стать диверсиями, опасаются в в Фонде национальной энергетической безопасности.

Маневры польского военного корабля, самолета, а также рыболовецких судов в опасной близости от зоны строительства «Северный поток — 2» не стали сюрпризом для компании Nord Stream 2 AG. Вопрос в том, не превратятся ли провокации в прямые попытки диверсий, опасаются в Фонде национальной энергетической безопасности.

Ранее в Кингисеппском филиале Nord Stream 2 AG посетовали на «явно спланированные» провокации против кораблей, участвующих в строительстве российско-европейского газопровода. Речь идет не только о частных судах, но и о польском военном корабле, который маневрировал вокруг трубоукладочного судна «Фортуна» 29 марта, а также о противолодочном самолете ВВС Польши, регулярно пролетающем на небольшой высоте над местом работ.

В Nord Stream 2 AG опасаются, что внезапно возросшая активность обернется для строительных и сопровождающих судов повреждениями. Но безрассудные действия военных сил Польши чреваты последствиями и для людей, напоминают в Фонде национальной энергетической безопасности.

«Конечно, есть риск повредить и газопровод, и судно, и для людей, находящихся на трубоукладчике и судах снабжения. Эти провокации — пример безответственного поведения оппонентов проекта. Эти действия мешают, но, очевидно, что они не стали сюрпризом. Вопрос, не перейдет ли это из разряда провокаций в прямые попытки диверсий», — рассказал «Политике Сегодня» заместитель генерального директора по газовым проблемам Алексей Гривач.

После претензии со стороны компании-оператора вооруженные силы Польши отвергли обвинения в провокациях и заявили, что ВМС страны просто выполняют свои задачи по уставу и в соответствии с международным правом.

Ранее в Институте национальной энергетики предположили, что ситуация вокруг «Северного потока — 2» была не провокацией со стороны Польши, изначально выступавшей против проекта, а просчетом польского командования. Подробнее читайте в нашей статье.