Телеканал "Ю" подтвердил перезапуск проекта "Дом-2"

Реалити-шоу "Дом-2" с несменными ведущими Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной будет выходить на телеканале "Ю" с середины апреля.

Реалити-шоу "Дом-2" с несменными ведущими Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной будет выходить на телеканале "Ю" с середины апреля.

Проект сохранит свой формат и ведущих. В "Дом-2" снова вернутся Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Продюсеры также решили вернуть несколько старых участников, чтобы привлечь внимание зрителей. Реалити покажут на телеканале "Ю" уже в апреле. Оно будет транслироваться утром и вечером.

"Одно из самых обсуждаемых реалити-шоу "Дом-2" возвращается на экраны 19 апреля в 22:00 на канале "Ю"", — говорится в сообщении.

Участниками телестройки являются молодые девушки и парни, которые пытаются найти свою вторую половинку. С момента старта шоу на ТВ в нем приняло участие более одной тысячи человек. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити-шоу.