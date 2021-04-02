The Guardian: эпоха доллара близится к закату

Экономист Международного валютного фонда уверен, что в скором времени китайский юань потеснит доллар США.

Ученые Гарвардского университета усмотрели признаки ослабления доллара США на мировом валютном рынке. Сейчас влияние наращивает китайский юань: Пекин модернизирует национальную валюту, и в будущем это может серьезно ударить по американской экономике.

Таким мнением поделился профессор экономики и государственной политики Гарварда, бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф. В колонке для британской газеты The Guardian эксперт предрек конец гегемонии США на международных рынках.

«Могучий доллар США пока продолжает безраздельно господствовать на мировых рынках. Но его доминирование может быть более хрупким, чем кажется на первый взгляд, потому что ожидаемые в будущем изменения в валютной политике Китая вызовут значительный сдвиг в мировой экономике», — утверждает эксперт.

Сейчас доллар США является основной валютой больше чем для половины мирового ВВП. Вся американская экономика и функционирование государственной системы напрямую зависят от колебаний и устойчивости национальной валюты. В то же время Китай настолько усилил свое политико-экономическое влияние, что уже не может полагаться на Федеральную резервную систему США и «плясать под ее дудку».

Китайский ВВП перегнал американский еще в 2014 году и продолжает стремительно расти. К тому же господствующее положение доллара дает Вашингтону возможность отслеживать всю информацию о глобальных транзакциях, что вызывает серьезную озабоченность в Европе. Экономические интересы США и Европейского союза (ЕС) в последнее время разнятся: там, где страны ЕС видят выгоду, Соединенные Штаты видят «угрозу» и «зависимость».

Чтобы предотвратить усиления юаня на мировом рынке, Вашингтон готов продолжать политику сдерживания торгового доминирования Китая, основу которой заложил бывший президент США Дональд Трамп. Эта стратегия — одна из немногих, по которым взгляды двух конкурирующих партий (Республиканской и Демократической) совпадают.

В ответ Народный банк Китая (НБК) делает ставку на цифровизацию юаня. В этой части Пекин шагнул далеко вперед, опередив крупнейшие мировые банки с одной оговоркой — цифровой валютой НБК пока можно пользоваться только в Поднебесной. В будущем она выйдет на мировой рынок, благодаря чему Китай также сможет отслеживать масштабные транзакции, как это делают США.

Но последуют ли за китайской экономикой другие азиатские страны? Кеннет Рогофф уверен, что да. В конце XIX века Америка затмила крупнейшую торговую страну мира Великобританию, однако точно такое же затмение Соединенные Штаты вскоре будут наблюдать с Востока. Обособленным путем могут пойти Индия и Япония, но в конечном счете они тоже поддадутся более гибкой китайской валюте.

Все это не означает, что юань в одночасье займет весь мировой рынок. Переход от одной доминирующей валюты к другой — процесс длительный. Британский фунт, к примеру, преобладал по всему миру с начала 1800-х годов, и американскому доллару понадобилось несколько десятков лет (между Первой и Второй мировыми воинами), чтобы сравняться с ним.

«Сегодня среди американских политиков и экономистов бытует точка зрения, что "аппетит" мира к доллару США практически ненасытен. Но модернизация китайского валютного курса может нанести болезненный удар по статусу американской валюты», — подытожил свои рассуждения профессор Рогофф.

Отказ от доллара США уже обсуждался на встрече глав МИД России и Китая в марте. Сергей Лавров и Ван И допустили возможность синхронизации самостоятельных банковских систем двух стран, о чем «Политика Сегодня» писала ранее.