14:25 2 Апреля 2021Происшествия
ФСБ сообщила о задержании 11 террористов в Омске
Сотрудники УФСБ России и Росгвардии провели операцию на территории Омской области по поимке 11 членов запрещенной в РФ международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат".
Сотрудники УФСБ России и Росгвардии провели операцию на территории Омской области по поимке 11 членов запрещенной в РФ международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат".
По предварительным данным, среди задержанных злоумышленников были и иностранные граждане. Вскоре их выдворят из России на родину, сообщает пресс-служба ведомства по региону.
Правоохранители также возбудили против трех участников события уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". Предполагаемым преступникам теперь грозит наказание в виде лишения свободы.