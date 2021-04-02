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14:25   2 Апреля 2021
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании 11 террористов в Омске

ФСБ сообщила о задержании 11 террористов в Омске

Сотрудники УФСБ России и Росгвардии провели операцию на территории Омской области по поимке 11 членов запрещенной в РФ международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат".

По предварительным данным, среди задержанных злоумышленников были и иностранные граждане. Вскоре их выдворят из России на родину, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Правоохранители также возбудили против трех участников события уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". Предполагаемым преступникам теперь грозит наказание в виде лишения свободы.

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