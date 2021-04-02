Кабмин сообщил о переносе отчета в Госдуме

Отчет правительства в Государственной думе РФ перенесен на более позднюю дату. Об этом сообщил источник в кабмине.

Отчет правительства в Государственной думе РФ перенесен на более позднюю дату. Об этом сообщил источник в кабмине.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит с отчетом в Государственной думе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Изначально отчет был запланирован на 21 апреля.

Ранее сообщалось, что отчет премьера в Госдуме могут перенести на более поздний срок, если его планируемая дата будет близка к дате обращения президента к Федеральному собранию.