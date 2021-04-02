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14:17   2 Апреля 2021
Политика

Кремль сообщил об отсутствии побочных эффектов у Путина после прививки от COVID-19

Кремль сообщил об отсутствии побочных эффектов у Путина после прививки от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин чувствует себя хорошо и у него нет побочных симптомов после вакцинации от COVID -19.

Российский лидер сделал прививку от коронавирусной инфекции отечественным препаратом. С момента его вакцинации прошло уже десять дней. В интервью для РИА Новости Песков сообщил, что Путин после укола чувствует себя хорошо.

"У Путина нет никаких побочных симптомов спустя 10 дней после первого укола российской вакциной от коронавируса", — заявил представитель Кремля.

Президент России сделал прививку без камер. Песков уточнил, что Путин никогда не был сторонником снимать подобные процессы на камеры и делать из этого публичное мероприятие. Он добавил, что в этом вопросе людям "придется верить на слово" Кремлю.

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#путин #песков #вакцинация

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