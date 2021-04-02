Губернатор Забайкалья Осипов пообещал развивать TikTok

Глава Забайкальского края Александр Осипов зарегистрировался в популярной молодежной сети TikTok и опубликовал первый пост.

Глава Забайкальского края Александр Осипов зарегистрировался в популярной молодежной сети TikTok и опубликовал первый пост.

Публикация за три часа успела собрать 50 лайков, десять комментариев и 12 "шеров". Завести аккаунт в соцсети политика воодушевила встреча с известными пользователями TikTok. Губернатор сразу записал первое видеообращение.

"Конечно, мы все сейчас будем делать, чтобы TikTok развивался по Забайкальскому краю", — пообещал Осипов.

Встреча губернатора Забайкалья прошла в рамках форума "ProДФО". Регион посетили известные тиктокеры Влад Красавин, Александр Стельмах, Ренат Янбеков и Александр Кишинец.

TikTok — не первая соцсеть, в которой Осипов решил зарегистрироваться. Год назад губернатор создал аккаунт в Instagram, в котором принимает жалобы граждан и отвечает на их вопросы.