В Кремле рассказали, как Россия ответит на усиление группировки НАТО вокруг Украины

Россия обеспечит дополнительные меры безопасности в случае усиления группировки войск НАТО вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия обеспечит дополнительные меры безопасности в случае усиления группировки войск НАТО вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, подобный сценарий может привести к росту напряженности у российских границ. Такая ситуация потребует от Москвы принятия дополнительных мер безопасности.

Песков подчеркнул, что сама постановка вопроса о том, что Россия является противником, неуместна.

"Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция", — указал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее замглавы Офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что страны НАТО, которые граничат с Украиной, должны повысить свою боевую готовность. При этом в минобороны Украины сообщили, что Вашингтон пообещал Киеву поддержку в случае обострения ситуации в Донбассе.