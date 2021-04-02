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14:00   2 Апреля 2021
Политика

Новый мэр Якутска Евгений Григорьев вступил в должность

Новый мэр Якутска Евгений Григорьев вступил в должность

Торжественная церемония вступления в должность главы Якутска состоялась 2 апреля. Новый мэр города Евгений Григорьев благодарил за поддержку и принимал поздравления.

Кандидат от партии "Единая Россия" Григорьев одержал победу на выборах мэра с 44% голосов. В ходе церемонии он поблагодарил за поддержку главу Якутии Айсена Николаева.

"Я хочу выразить искренние слова благодарности всем, кто поддержал меня на выборах. Я хочу сказать большое спасибо Айсену Сергеевичу за ту поддержку, которую он оказал мне. Выражаю признательность партии "Единая Россия" за то, что выдвинула меня на эти выборы. В своей работе я надеюсь опираться на вашу поддержку", — заявил новый городской глава.

Григорьев после присяги рассказал журналистам, что сосредоточит усилия администрации Якутска на реализации нацпроектов. Он отметил, что важно найти хороших подрядчиков для выполнения поставленных задач.

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