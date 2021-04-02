«Зачем дергать тигра за усы»: Сатановский предостерег Запад от провокаций против «СП-2»
Любая серьезная провокация иностранных государств, покушающаяся на российские интересы, закончится для зачинщиков печально, уверяет политолог Евгений Сатановский.
Такое заявление эксперт сделал на фоне сразу нескольких событий: предполагаемых попыток Польши помешать строительству «Северного потока — 2» и предупреждения Украиной стран НАТО, чтобы те «были начеку» в связи с предполагаемым обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Накануне в Киеве заверили, что США помогут Украине в случае «военного конфликта» с Россией.
В ответ МИД РФ подчеркнуло, что Россия не заинтересована в каком-либо противостоянии с Украиной, тем более военном, а разговоры о грядущем конфликте — очередной фейк. По поводу возможных провокаций в зоне строительства «Северного потока — 2» министерство выразило «полную уверенность в том, что проект будет завершен до конца» и в будущем останется символом «крепкого и здорового» энергосотрудничества России и стран Евросоюза.
По мнению Сатановского, выдерживать корректный тон в любой ситуации — традиционный подход российских дипломатов: так было и в имперской, и в советской практике. Но реальные последствия серьезных атак на интересы РФ никто не отменял, отмечает политолог.
Если трубопровод будет намеренно поврежден противниками проекта, то в Атлантике появится «новый Бермудский треугольник», в котором начнут пропадать подлодки, военные корабли и самолеты. А в случае наступления Киева в Донбассе Украина может и вовсе лишиться государственности, предупреждает Сатановский.
«Зачем, цитируя Киплинга, постоянно дергать тигра за усы, понять невозможно. Разве что, это такая изощренная и изрядно извращенная форма суицида. Жить надоело, душа приключений просит… При этом американские военные, которые как раз жить хотят, ведут себя исключительно разумно, держась на связи с нашими. Что в корне отличает их от американских же политиков и непрерывно падающего президента США», — написал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».
Ранее Сатановский объяснял, почему Европа до сих пор нуждается в российском газе.