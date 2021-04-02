«Зачем дергать тигра за усы»: Сатановский предостерег Запад от провокаций против «СП-2»

Пока МИД РФ отвечает на недружественные шаги других стран вежливо, но не стоит обольщаться.

Любая серьезная провокация иностранных государств, покушающаяся на российские интересы, закончится для зачинщиков печально, уверяет политолог Евгений Сатановский.

Такое заявление эксперт сделал на фоне сразу нескольких событий: предполагаемых попыток Польши помешать строительству «Северного потока — 2» и предупреждения Украиной стран НАТО, чтобы те «были начеку» в связи с предполагаемым обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Накануне в Киеве заверили, что США помогут Украине в случае «военного конфликта» с Россией.

В ответ МИД РФ подчеркнуло, что Россия не заинтересована в каком-либо противостоянии с Украиной, тем более военном, а разговоры о грядущем конфликте — очередной фейк. По поводу возможных провокаций в зоне строительства «Северного потока — 2» министерство выразило «полную уверенность в том, что проект будет завершен до конца» и в будущем останется символом «крепкого и здорового» энергосотрудничества России и стран Евросоюза.

По мнению Сатановского, выдерживать корректный тон в любой ситуации — традиционный подход российских дипломатов: так было и в имперской, и в советской практике. Но реальные последствия серьезных атак на интересы РФ никто не отменял, отмечает политолог.

Если трубопровод будет намеренно поврежден противниками проекта, то в Атлантике появится «новый Бермудский треугольник», в котором начнут пропадать подлодки, военные корабли и самолеты. А в случае наступления Киева в Донбассе Украина может и вовсе лишиться государственности, предупреждает Сатановский.

«Зачем, цитируя Киплинга, постоянно дергать тигра за усы, понять невозможно. Разве что, это такая изощренная и изрядно извращенная форма суицида. Жить надоело, душа приключений просит… При этом американские военные, которые как раз жить хотят, ведут себя исключительно разумно, держась на связи с нашими. Что в корне отличает их от американских же политиков и непрерывно падающего президента США», — написал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Ранее Сатановский объяснял, почему Европа до сих пор нуждается в российском газе.