Турецкие власти вновь усилили ограничения из-за COVID-19

Жесткие ограничения из-за коронавируса по выходным возобновлены в Турции указом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Жесткие ограничения из-за коронавируса по выходным возобновлены в Турции указом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Меры будут действовать как в выходные дни, так во время священного для мусульман месяца Рамадан. Общенациональный комендантский час будет действовать в период с 21:00 до 5:00 по местному времени, передает слова Эрдогана турецкое издание Hürriyet.

Ограничительные меры затронут и места общественного питания. В указанные дни заполняемость точек не должна превышать 50%. Также в период с 13 апреля по 13 мая власти Турции хотят наложить запрет на проведение традиционных коллективных трапез, которые проходят на рассвете и закате. Решение объяснено тем, что сейчас в 58 из 81 провинций наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.