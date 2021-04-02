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13:51   2 Апреля 2021
Общество

Турецкие власти вновь усилили ограничения из-за COVID-19

Турецкие власти вновь усилили ограничения из-за COVID-19

Жесткие ограничения из-за коронавируса по выходным возобновлены в Турции указом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Меры будут действовать как в выходные дни, так во время священного для мусульман месяца Рамадан. Общенациональный комендантский час будет действовать в период с 21:00 до 5:00 по местному времени, передает слова Эрдогана турецкое издание Hürriyet.

Ограничительные меры затронут и места общественного питания. В указанные дни заполняемость точек не должна превышать 50%. Также в период с 13 апреля по 13 мая власти Турции хотят наложить запрет на проведение традиционных коллективных трапез, которые проходят на рассвете и закате. Решение объяснено тем, что сейчас в 58 из 81 провинций наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

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#турция #ограничения #коронавирус

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