Sohu: Путин предвидел блокировку Суэцкого канала и сделал ставку на Арктику

По мнению китайских аналитиков, пробка в Суэцком канале стала своеобразным подарком для России. Москва может предложить ему выгодную альтернативу — Северный морской путь.

Президент России Владимир Путин предвидел, что рано или поздно в Суэцком канале произойдет происшествие, которое заставит весь мир срочно искать альтернативные маршруты. Однако к тому моменту у страны уже будет выгодное решение — Северный морской путь. Такое мнение выразили эксперты китайского издания Sohu.

23 марта 400-метровый контейнеровоз Ever Given так и не добрался до порта Роттердама в Нидерландах. Судно не справилось с погодными условиями и село на мель в южной части Суэцкого канала, тем самым полностью заблокировав движение в обе стороны транспортной артерии.

NEW ???? The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is blocked with no ships, vessels able to pass it because someone accidentally got stuck with their giant “Evergreen” container ship pic.twitter.com/f934KjlZkT — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 24, 2021

Снять контейнеровоз с мели удалось лишь 29 марта. До этого времени из региона не могли выбраться более сотни судов. Аналитики оценивали общую стоимость застрявших в канале танкеров с нефтью и товарами на сумму около $10 млрд.

Однако китайские эксперты полагают, что у инцидента были не только сугубо экономические, но и геополитические последствия. Так, блокировка Суэцкого канала стала своеобразным подарком для Москвы. В Sohu подчеркнули, что Северный морской путь сегодня является кратчайшим маршрутом между Европой и Азией. Он на 5 тыс. километров короче, чем путь через Суэцкий канал.

«И СССР, и Россия вложили значительные средства в развитие Арктики, и сегодня российский ледокольный флот, признанный лучшим в мире, может обеспечить этот маршрут. Теперь у России появился весомый повод предложить миру воспользоваться им», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

С другой стороны, некоторые страны к северному коридору до сих пор относятся с опаской. Перемещаться по нему куда комфортнее в летнее время, поскольку зимой трафику попросту мешают арктические льды. Однако в этом случае торговые суда могут рассчитывать на круглогодичную помощь от российских ледоколов.

«Москва не скрывает, что Россия намерена активно продвигать тему Северного морского пути на международной арене для обеспечения устойчивого судоходства в Арктике. Россия готова строить свою собственную модель глобализации и торговых путей», — не сомневаются в Sohu.

Неспроста Владимир Путин утвердил в октябре прошлого года Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, обратили внимание китайские эксперты. По их словам, глава государства знал, что когда-нибудь Северный морской путь станет востребованным.

«Путин не шутил. Он знал! Теперь понятно, почему он увеличил контроль над арктическим ледокольным флотом и, самое главное, создал мощный военный блок на Крайнем Севере», — уверены аналитики.

Все это позволяет России главенствовать в арктическом регионе, несмотря на притязания других государств — Дании, Норвегии, Канады и США.

«Арктика — главный "каток" российских ледоколов. Таким образом, перспектива замены Суэцкого канала на Северный морской путь очевидна и эффективна», — подытожили в Sohu.

В Минэнерго РФ ожидают роста поставок по Севморпути после блокировки Суэцкого канала. По заверению ведомства, уникальное географическое положение дает России «преимущества на мировом энергетическом рынке». В 2020 году грузопоток по морскому пути составил около 33 млн тонн грузов.