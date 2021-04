Sohu: Путин предвидел блокировку Суэцкого канала и сделал ставку на Арктику

По мнению китайских аналитиков, пробка в Суэцком канале стала своеобразным подарком для России. Москва может предложить ему выгодную альтернативу — Северный морской путь.

Президент России Владимир Путин предвидел, что рано или поздно в Суэцком канале произойдет происшествие, которое заставит весь мир срочно искать альтернативные маршруты. Однако к тому моменту у страны уже будет выгодное решение — Северный морской путь. Такое мнение выразили эксперты китайского издания Sohu.

23 марта 400-метровый контейнеровоз Ever Given так и не добрался до порта Роттердама в Нидерландах. Судно не справилось с погодными условиями и село на мель в южной части Суэцкого канала, тем самым полностью заблокировав движение в обе стороны транспортной артерии.

NEW ???? The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is blocked with no ships, vessels able to pass it because someone accidentally got stuck with their giant “Evergreen” container ship pic.twitter.com/f934KjlZkT