Twitter должен выплатить штраф в размере 3,2 млн рублей по делу о запрещенном контенте

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами несовершеннолетних принять участие в незаконной акции.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами несовершеннолетних принять участие в незаконной акции.

Суд признал виновной компанию Twitter по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей.

Генпрокуратура РФ предупреждала об уголовной ответственности, которая грозит за призывы несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях, сообщал ФАН. Также наказание могут получить интернет-платформы, распространяющие подобную информацию. Ведомство отправляло им неоднократные предупреждения за незаконность распространения соответствующих обращений к россиянам.

Напомним, лица, призывающие принять участие в несогласованных акциях, могут быть привлечены к уголовной ответственности по статьям 150 и 151.2 УК РФ.