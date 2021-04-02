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13:32   2 Апреля 2021
Происшествия

Полиция задержала депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева

Полиция задержала депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева

Депутат областной думы от "Единой России" Роман Фомичев попал под следствие. Его задержали в Ярославле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, претензии полиции к Фомичеву могут быть связаны с возведением жилья для детей-сирот. В 2018 году принадлежащая ему компания "Выбор" подписала два госконтракта на приобретение 147 квартир для сирот. Стоимость договоров превысила 248 млн рублей.

Кроме того, задержание может быть связано с бизнесом депутата. Он много лет занимается строительством. Также Фомичев является главой комитета Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Точная причина его задержания уточняется.

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