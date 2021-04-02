Полиция задержала депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева

Депутат областной думы от "Единой России" Роман Фомичев попал под следствие. Его задержали в Ярославле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Депутат областной думы от "Единой России" Роман Фомичев попал под следствие. Его задержали в Ярославле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, претензии полиции к Фомичеву могут быть связаны с возведением жилья для детей-сирот. В 2018 году принадлежащая ему компания "Выбор" подписала два госконтракта на приобретение 147 квартир для сирот. Стоимость договоров превысила 248 млн рублей.

Кроме того, задержание может быть связано с бизнесом депутата. Он много лет занимается строительством. Также Фомичев является главой комитета Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Точная причина его задержания уточняется.