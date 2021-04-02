Живущие за границей россияне планируют приехать в РФ ради вакцины от COVID-19

Россияне, на постоянной основе живущие за границей, приезжают на родину для получения вакцины от COVID-19. Содействие в этом им оказывает Общероссийский народный фронт.

Россияне, на постоянной основе живущие за границей, приезжают на родину для получения вакцины от COVID-19. Содействие в этом им оказывает Общероссийский народный фронт.

Совместно с западным оператором ОНФ организует поездки в Москву соотечественников, проживающих в Германии. Ситуация с вакциной в этой стране напряженная. Инициатором вакцинного туризма стали участники проекта "Своих не бросаем".

Первая группа россиян из 40 человек приедет в столицу 5 апреля, сообщил телеканалу "360" координатор программы Валерий Горюханов. Имеются договоренности с фармкомпанией, производящей "Спутник V", о предоставлении бесплатной вакцины для приехавших. Также оговорено место вакцинации, сообщил Горюханов.