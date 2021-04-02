Кремль: Путин осведомлен об итогах встречи своего помощника с послом Антоновым

Итоги переговоров посла РФ в США Анатолия Антонова и помощника российского лидера Юрия Ушакова докладывались президенту страны Владимиру Путину, сообщили в Кремле.

Итоги переговоров посла РФ в США Анатолия Антонова и помощника российского лидера Юрия Ушакова докладывались президенту страны Владимиру Путину, сообщили в Кремле.

Встреча Антонова и Ушакова проходила в Москве. В Кремле отметили, что Путин осведомлен о консультациях дипломата с руководством международного блока президентской администрации.

"Разумеется, доложено, президент информируется", — ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на уточняющий вопрос журналистов.

Антонов 21 марта прилетел в Москву для участия в консультациях по российско-американским отношениям. Дипломат был приглашен после негативных выпадов президента США Джозефа Байдена в сторону РФ и ее руководства.