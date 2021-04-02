Глава Бийска отозвал заявление об отставке

Мэр Бийска Александр Студеникин решил отозвать заявление об отставке. Такое решение он принял после беседы с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Мэр Бийска Александр Студеникин решил отозвать заявление об отставке. Такое решение он принял после беседы с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Студеникин признался, что "был шокирован" поддержкой жителей города. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на официальном сайте администрации Бийска. По словам мэра, к мысли о досрочной отставке привели срывы программ по городскому благоустройству.

"Вчера состоялась моя встреча с губернатором, на которой мы обсудили проблемы городского хозяйства, реализации нацпроектов. Его позиция: все, что начато, должно быть завершено. Я принял решение отозвать свое заявление о досрочном уходе с поста. Сегодня заявление поступит в думу Бийска", — рассказал глава города.

Бийск — второй по численности населения город в Алтайском Крае. В 2005 году ему присвоили статус наукограда.