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13:20   2 Апреля 2021
Политика

Песков рассказал, как Путина пригласили на саммит по климату

Песков рассказал, как Путина пригласили на саммит по климату

Президент России Владимир Путин получил приглашение на климатический саммит от американского коллеги Джо Байдена по дипканалам. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что детали о предстоящем мероприятии уточняются в нескольких инстанциях.

"Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее", — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по климату, который будет проходить 22-23 апреля. Мероприятие проведут в онлайн-формате.

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