Песков рассказал, как Путина пригласили на саммит по климату

Президент России Владимир Путин получил приглашение на климатический саммит от американского коллеги Джо Байдена по дипканалам. Об этом сообщили в Кремле.

Президент России Владимир Путин получил приглашение на климатический саммит от американского коллеги Джо Байдена по дипканалам. Об этом сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что детали о предстоящем мероприятии уточняются в нескольких инстанциях.

"Да, действительно, приглашение получено. Но вместе с тем пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее", — уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по климату, который будет проходить 22-23 апреля. Мероприятие проведут в онлайн-формате.