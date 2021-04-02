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13:12   2 Апреля 2021
Политика

Дмитрий Песков подтвердил визит премьера Армении в Москву

Дмитрий Песков подтвердил визит премьера Армении в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет с визитом в Москву 7 апреля. Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с Пашиняном, основной темой которых станет сложившаяся в Нагорном Карабахе ситуация, отметил Песков.

"Будет обсуждаться ход имплементации трехсторонних договоренностей", — уточнил Дмитрий Песков.

Планируется, что во время встречи Путин и Пашинян обсудят разблокировку транспортной инфраструктуры в НКР, а также обменяются мнениями по различным актуальным вопросам сотрудничества.

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