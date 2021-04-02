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13:04   2 Апреля 2021
Общество

Центр Гамалеи начал испытания назальной вакцины от коронавируса

Центр Гамалеи начал испытания назальной вакцины от коронавируса

Исследователи из центра Гамалеи запустили испытания вакцины от коронавирусной инфекции в виде капель в нос.

Информацией о работе над препаратом против COVID-19 поделился директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.

"Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания", — сообщил он в комментарии РИА Новости.

Сейчас в РФ активно проводится кампания по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Россияне могут сделать прививку, в частности, препаратом, разработанным в центре Гамалеи, "Спутник V". Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке в России следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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#испытания #вакцина #коронавирус #центр гамалеи

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