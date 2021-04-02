Экс-директор департамента автодорог Ростова может стать фигурантом дела о коррупции

ФСБ нагрянула с обысками к бывшему руководителю департамента автодорог Ростова. Уволившегося в конце марта Алексея Войтенко подозревают в махинациях с госконтрактом.

ФСБ нагрянула с обысками к бывшему руководителю департамента автодорог Ростова. Уволившегося в конце марта Алексея Войтенко подозревают в махинациях с госконтрактом.

Мужчина может стать фигурантом уголовного дела о коррупции. Поводом для расследования стал контракт на обслуживание ливневок. Речь идет о договоре, который был заключен более двух лет назад, когда градоначальником был Виталий Кушнарев.

По данным следствия, Войтенко привел в Дирекцию по строительству объектов транспортной инфраструктуры сотрудника, который не числился в штате, но готовил документы по закупке. Некий Бондаренко сделал техническое задание и разместил информацию о конкурсе. После этого он рассматривал заявки и давал рекомендации начальнице отдела закупок дирекции. За свои услуги он получил 10 тыс. рублей, считают правоохранители.

Победителем контракта стоимостью 26,8 млн рублей стал ООО "Ростводосток". Следствие пытается выяснить, как мужчина попал на эту должность. ФСБ уже заинтересовалась данной закупкой. Войтенко уволился 29 марта 2021 года по собственному желанию.