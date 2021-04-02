Нижегородский экс-депутат Жижин подозревается в незаконном выводе средств за границу

Оперативники ФСБ по Нижегородской области проводят обыски и расследование в рамках масштабной операции по выявлению "отмывания" денег бывшим депутатом Михаилом Жижиным.

Оперативники ФСБ по Нижегородской области проводят обыски и расследование в рамках масштабной операции по выявлению "отмывания" денег бывшим депутатом Михаилом Жижиным.

Около 200 юридических лиц, где Жижин является собственником или так или иначе причастен к управлению, объединены в группу компаний "Гармония-Нижегородец". Обыски проводятся в офисах и на местах жительства подозреваемого и троих его компаньонов.

Следствие считает, что полученные фигурантами преступным путем доходы от деятельности ГК "Гармония-Нижегородец" легализовались в дальнейшем в Испании путем приобретения объектов жилой и нежилой недвижимости. Речь может идти о нескольких миллиардах рублей убытка бюджету. Ведется следствие.