12:50 2 Апреля 2021Происшествия
Нижегородский экс-депутат Жижин подозревается в незаконном выводе средств за границу
Оперативники ФСБ по Нижегородской области проводят обыски и расследование в рамках масштабной операции по выявлению "отмывания" денег бывшим депутатом Михаилом Жижиным.
Оперативники ФСБ по Нижегородской области проводят обыски и расследование в рамках масштабной операции по выявлению "отмывания" денег бывшим депутатом Михаилом Жижиным.
Около 200 юридических лиц, где Жижин является собственником или так или иначе причастен к управлению, объединены в группу компаний "Гармония-Нижегородец". Обыски проводятся в офисах и на местах жительства подозреваемого и троих его компаньонов.
Следствие считает, что полученные фигурантами преступным путем доходы от деятельности ГК "Гармония-Нижегородец" легализовались в дальнейшем в Испании путем приобретения объектов жилой и нежилой недвижимости. Речь может идти о нескольких миллиардах рублей убытка бюджету. Ведется следствие.