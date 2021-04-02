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12:49   2 Апреля 2021
Происшествия

Жених и любовник устроили кровавую дуэль за сердце 43-летней кировчанки

Жених и любовник устроили кровавую дуэль за сердце 43-летней кировчанки

Кровавый конфликт произошел в Ленинградской области, когда 46-летний житель Кировска пришел домой и заметил сожительницу с любовником.

Мужчина не смог попасть в квартиру через входную дверь и решил забраться в помещение через незакрытое окно. Он застал свою 43-летнюю сожительницу вместе с молодым любовником. Между мужчинами начался конфликт, в ходе которого обманутый супруг ударил оппонента молотком по руке, тот в свою очередь пырнул его ножом в живот.

После потасовки 46-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи диагностировали у него колото-резаную рану живота и алкогольное опьянение. Второго участника конфликта отвезли в полицейский участок. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

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