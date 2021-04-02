МИД РФ: Москва не заинтересована в военном конфликте с Украиной

Информация о якобы грядущем военном конфликте России с Украиной является очередным вымыслом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Информация о якобы грядущем военном конфликте России с Украиной является очередным вымыслом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

В комментарии РИА Новости он отметил, что Москва не заинтересована в конфронтации с Киевом, тем более в прямом военном конфликте.

"Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией — это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти", — указал Руденко.

Ранее в оборонном ведомстве Украины заявили о том, что Вашингтон предоставил Киеву определенные гарантии: на случай эскалации обстановки в Донбассе ВСУ не останутся один на один с якобы "агрессивными устремлениями Российской Федерации".