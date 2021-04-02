12:34 2 Апреля 2021Политика
Скорое завершение строительства "Северного потока — 2" насторожило Париж
Ситуация с газопроводом "Северный поток — 2" вызывает настороженность в Париже. Об этом государственный секретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире местного телеканала.
Ситуация с газопроводом "Северный поток — 2" вызывает настороженность в Париже. Об этом государственный секретарь при французском МИД Клеман Бон заявил в эфире местного телеканала.
Госсекретарь выразил обеспокоенность в связи со скорым завершением проекта. Он считает, что "СП-2" может создать "зависимость" от России.
Позиции Франции и Германии по "Северному потоку — 2" отличаются, отметил Бон. По его словам, республики пытаются найти общий знаменатель в вопросе строительства газовой магистрали.
Российско-немецкий проект "Северный поток — 2" подразумевает строительство двух ниток трубопровода через Балтийское море.