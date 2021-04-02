Министр образования Бурятии подал в отставку по делу о крупных хищениях

Силовики провели обыски в министерстве образования Бурятии и комитете образования мэрии Улан-Удэ. Мероприятие проходило в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Силовики провели обыски в министерстве образования Бурятии и комитете образования мэрии Улан-Удэ. Мероприятие проходило в рамках уголовного дела о мошенничестве.

По данным следствия, к преступлению может быть причастен министр образования и науки региона Баир Жалсанов, а также директор частного сада. Правоохранители считают, что фигуранты похитили субсидии в размере 14 млн рублей, выделенные на развитие дошкольного образования.

В ходе расследования дела чиновник написал заявление об отставке, отметив, что работал "честно и добросовестно". Однако глава Бурятии не принял документ от подчиненного и отправил его в отпуск без содержания до выяснения всех обстоятельств.