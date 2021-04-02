Баранец рассказал, где может вспыхнуть военный конфликт между Россией и США

Военное столкновение между США и Россией может вспыхнуть в Арктическом регионе, считает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Военное столкновение между США и Россией может вспыхнуть в Арктическом регионе, считает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Припомнив ухудшающиеся отношения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, Баранец отметил, что в данной ситуации военное столкновение этих стран вполне вероятно, передает "ПолитРоссия".

По словам военного обозревателя, Пентагон в рамках масштабной пятилетней программы по реорганизации арктической группировки разместит на Аляске вертолеты AH-64 Apache, модернизированные для суровых арктических условий и предназначенные для разведывательных операций. На текущий момент военные ВС США пытаются проанализировать возможность ускорения запуска авиатехники, которая будет способна функционировать при низких температурах.

"Схватка только входит в критическую стадию, потому что начинается большая драка из-за Северного морского пути", – подчеркнул военный обозреватель.

Однако по словам Баранца, Россия давно превзошла Соединенные Штаты в деле освоения Арктического региона, что признали и в Пентагоне. Основательно закрепившись в Арктике, РФ взяла ее под охрану, но в то же время в Кремле не исключают возможности военного столкновения с Вашингтоном в арктической зоне.