Граффити с котами исчезнет со стены на Театральной площади Саратова

Из-за погодных условий рисунок разрушился, его закрасят краской. Об этом сообщили в администрации города.

В Саратове в июле 2020 года на Театральной площади возле городской Доски почета появилось граффити с котами. Тогда администрация города согласилась с тем, что работа художника Дмитрия Жумаева дополняет территорию площади и имеет культурную ценность.

Из-за погодных условий основание картины было разрушено, после чего автор решил закрасить творение, муниципалитет уже пообещал оказать художнику необходимую помощь. Саратовские власти объяснили, что на стене появится новый сюжет, передает издание Regnum.

Пока что стену закрасят в белый цвет, а о том, какое граффити появится на месте прежнего, Жумаев рассказывать не спешит. Однако он отметил, что в новом сюжете будут элементы старой работы. Новый рисунок, по словам художника, будет меняться вместе с городом.