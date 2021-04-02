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12:19   2 Апреля 2021
Происшествия

Представитель губернатора Алтайского края обвиняется в крупном мошенничестве

Представитель губернатора Алтайского края обвиняется в крупном мошенничестве

Представитель губернатора и правительства Алтайского края в Законодательном собрании Стелла Штань обвиняется в особо крупном мошенничестве. Она будет заключена под стражу.

Следствием установлено, что в 2015 году директор частного детского сада, сговорившись с чиновницей, предоставил фиктивные документы на покупку недвижимости. Управление образования и молодежной политики по закону обязано было частично компенсировать траты образовательного учреждения.

Позже выяснилось, что сумма, которая была указана в документах на покупку объекта недвижимости, существенно завышена по сравнению с рыночной ценой. Действия чиновницы и директора детского сада повлекли убытки для регионального бюджета, сообщают в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере". Обвиняемую планируют заключить под стражу. Ведется следствие.

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#ск рф #коррупция

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