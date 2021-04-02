"Холодные отношения" Вашингтона и Тбилиси насторожили Джорджа Кента

Политический кризис в Грузии стал причиной "охлаждения" отношений между Вашингтоном и Тбилиси. Об этом сообщил замгоссекретаря США Джордж Кент.

Политический кризис в Грузии стал причиной "охлаждения" отношений между Вашингтоном и Тбилиси. Об этом сообщил замгоссекретаря США Джордж Кент.

Грузинские власти и оппозиция не могут найти компромисс, а западные силы не смогли разрешить ситуацию, рассуждает Кент. По его словам, определенную роль сыграла и финансовая помощь, которую Вашингтон оказал Тбилиси. США в общей сложности выделили Грузии около 500 млн долларов, о чем теперь могут пожалеть.

"Думаю, грузинское правительство рискует доброй волей сенаторов, которые оказали Грузии эту помощь", — сказал Кент.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Грузии подал в отставку. Уточняется, что он собирался покинуть должность еще в конце прошлого года.