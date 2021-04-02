Брюссель отметил 1 апреля массовыми беспорядками

Столица Европейского союза на несколько часов погрузилась в массовые протесты из-за неудачной шутки.

В международный День смеха 1 апреля Брюссель погряз в массовых беспорядках. Причиной послужила банальная первоапрельская шутка в соцсетях: жителей бельгийской столицы весь март предупреждали, что в этот день в парке Буа де ля Камбр на юге города состоится музыкальный фестиваль La Boum, на который якобы приглашено 200 ди-джеев со всей Европы.

В «утку» поверили почти пять тысяч человек, которые пришли в парк, нарушив тем самым строгие карантинные меры. Когда на месте отдыха появились полицейские, массовое столпотворение переросло в митинг. Людей разгоняли по домам с помощью водометов и слезоточивого газа, протестующие «отвечали» камнями и бутылками. В результате столкновений пострадали трое полицейских.

"La Boum", een nepfestival in het Ter Kamerenbos in Brussel was weer een reden om de politie te bekogelen. 3 agenten gewond naar het ziekenhuis. pic.twitter.com/aK2ioVOojd — VSOA POLITIE (@VSOAPOLITIE) April 1, 2021

По данным бельгийских СМИ, несколько человек было задержано. Бургомистр Брюсселя Филипп Клоза пообещал, что все зачинщики беспорядков «будут наказаны».