Калининградские водители не поделили место на парковке и устроили драку

Потасовка автомобилистов произошла на улице Юношеской. В результате одного из них госпитализировали с химической травмой и переломом глазных орбит.

Потасовка автомобилистов произошла на улице Юношеской. В результате одного из них госпитализировали с химической травмой и переломом глазных орбит.

Полиция задержала 30-летнего дебошира, брызнувшего в глаза оппонента перцовым баллончиком. Также он ударил мужчину несколько раз по головке.

Причиной конфликта стала бесплатная парковка. Местный житель на машине ждал свою подругу во дворе дома. В это время подъехал один из жильцов дома и сказал мужчине, что тот занял его место. В результате водители устроили драку. Одного из них госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.