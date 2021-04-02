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12:05   2 Апреля 2021
Происшествия

Калининградские водители не поделили место на парковке и устроили драку

Калининградские водители не поделили место на парковке и устроили драку

Потасовка автомобилистов произошла на улице Юношеской. В результате одного из них госпитализировали с химической травмой и переломом глазных орбит.

Полиция задержала 30-летнего дебошира, брызнувшего в глаза оппонента перцовым баллончиком. Также он ударил мужчину несколько раз по головке.

Причиной конфликта стала бесплатная парковка. Местный житель на машине ждал свою подругу во дворе дома. В это время подъехал один из жильцов дома и сказал мужчине, что тот занял его место. В результате водители устроили драку. Одного из них госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

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#драка #калининград #парковка

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