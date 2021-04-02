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12:02   2 Апреля 2021
Происшествия

Авария на железной дороге Тайваня привела к гибели 48 человек

Авария на железной дороге Тайваня привела к гибели 48 человек

Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с техникой для расчистки дороги от камней на Тайване.

Позднее стало известно о том, что 48 человек получили несовместимые с жизнью травмы, а еще 118 пассажиров оказались в местных больницах. Среди погибших и пострадавших не было граждан России, сообщили в посольстве.

По предварительным данным, состав из восьми вагонов вошел в туннель "Дацин" на территории уезда Хуалянь, где столкнулся со спецтехникой, передает Федеральное агентство новостей. В результате происшествия несколько вагонов получили серьезные повреждения.

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#смерть #тайвань #поезд

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