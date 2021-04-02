12:02 2 Апреля 2021Происшествия
Авария на железной дороге Тайваня привела к гибели 48 человек
Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с техникой для расчистки дороги от камней на Тайване.
Пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с техникой для расчистки дороги от камней на Тайване.
Позднее стало известно о том, что 48 человек получили несовместимые с жизнью травмы, а еще 118 пассажиров оказались в местных больницах. Среди погибших и пострадавших не было граждан России, сообщили в посольстве.
По предварительным данным, состав из восьми вагонов вошел в туннель "Дацин" на территории уезда Хуалянь, где столкнулся со спецтехникой, передает Федеральное агентство новостей. В результате происшествия несколько вагонов получили серьезные повреждения.