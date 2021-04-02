«Весело вам до поры». Соцсети отреагировали на шутку Елизаветы II о ВКС РФ

Королева Великобритании впервые в 2021 году вышла в свет и сразу же отметилась острой первоапрельской шуткой в адрес российских истребителей.

Россияне не оценили первоапрельскую шутку от королевы Великобритании Елизаветы II о частом сопровождении британскими ВВС российских истребителей. В соцсетях пользователи написали ироничные комментарии в духе «смеется тот, кто смеется последним» и посоветовали августейшей особе задуматься о последствиях своих заявлений.

На днях Елизавета II впервые в 2021 году совершила публичный выход на фоне ослабления в Британии ограничительных мер, связанных с коронавирусом. В день 100-летия Военно-воздушных сил Австралии королева посетила мемориал на юго-востоке Англии.

Королева Великобритании Елизавета II впервые в 2021 году приняла участие в официальном мероприятии в очном формате на фоне ослабления ряда коронавирусных ограничений в стране. pic.twitter.com/pQPTIw9Bnu — MaDel' (@Mark__Del) March 31, 2021

Мемориал расположен недалеко от Виндзорского замка, в котором британская королева пребывает с начала ноября. Сооружение установили в память о погибших во Второй мировой войне летчиках стран Содружества наций.

«Давненько я здесь не была», — с улыбкой подметила 94-летняя Елизавета II, которая также является главой Британского Содружества, куда входит Австралия.

На мероприятии королева высоко отметила навыки военно-воздушных сил, а также пообщалась с офицером Королевских ВВС Австралии Мэтье Сандером. Расспрашивая о характере его работы, королева в шутку спросила, отправил ли он истребители Typhoon «преследовать русских».

Командир эскадрильи решил подыграть британскому монарху:

«Так точно, мадам, для нас это очень весело».

Первоапрельская шутка британской королевы не осталась без внимания со стороны России. Так, бывший начальник дальней авиации генерал-лейтенант Михаил Опарин заявил, что сопровождение британскими самолетами российских истребителей входит в задачи самих ВВС РФ, которые на самом деле проводят разведку.

«Когда нас брали на сопровождение британские самолеты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было — чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один. Мы же вели воздушную разведку и описывали все самолеты, которые нас сопровождали, потом уточняли, с каких аэродромов и какого расстояния они вылетали», — приводят слова Опарина РИА Новости.

Генерал-лейтенант добавил, что во времена холодной войны советские воздушные суда, как правило, летали возле границ стран НАТО только боевыми порядками. Однако сегодня российские бомбардировщики совершают парные полеты по заранее разработанной программе, утвержденной верховным главнокомандующим.

Остроумие британской короны не пришлось по душе и российским пользователям соцсетей. В Twitter большинство комментаторов с иронией заметили, что ведь и ВВС РФ когда-то могут «пошутить».

«А за последствия "преследования" она отвечать будет?» — поинтересовался Юрий Голубев.

«Уже скоро: "лондонский мост рухнул" во всех приемниках Британии. Тогда и мы пошутим», — написал комментатор с ником Гармонист.

«Это весело вам, бабулония, до поры», — была категорична Надежда Широнина.

Впрочем, нашлись и те, кто оценил шутку королевы по достоинству.

«Ну с первым апреля, считай», — написал Дима Семагин.

«Обхохочешься — Петросян местный», — провел сравнение Леонид Нескучный.

«Так вот кто киллер!» — пошутил DmitriyShe.

Британские ВВС неоднократно поднимали истребители Typhoon для сопровождения российских самолетов в международном воздушном пространстве. По заверению Минобороны РФ, отечественные истребители совершают полеты строго в соответствии с международными правилами. При этом в российском ведомстве регулярно фиксируют активность военных самолетов НАТО у границ страны.