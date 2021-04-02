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12:21   2 Апреля 2021
Россия

Гинцбург оценил вероятность победы над пандемией COVID-19 к осени

Гинцбург оценил вероятность победы над пандемией COVID-19 к осени

Осенью пандемия в мире не закончится, однако в России ситуация будет управляемой благодаря вакцинации. Такое мнение выразил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург изданию РИА Новости.

«Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны мы можем сделать вакциноуправляемым, это вполне реально, такая цель стоит, и я уверен, что мы ее достигнем», — сказал микробиолог.

Напомним, 11 августа 2020 года президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Россия зарегистрировала вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, при том, первой в мире.

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