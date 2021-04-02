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11:52   2 Апреля 2021
Происшествия

Пакет с трупом младенца нашли в подмосковном поселке

Пакет с трупом младенца нашли в подмосковном поселке

Тело новорожденной девочки, завернутое в полиэтиленовый пакет, обнаружили у входа в заброшенный лагерь, распложенный в населенном пункте Запрудне в Талдомском городском округе.

Данных о том, что стало причиной смерти ребенка, пока нет. Полицейские уже передали труп специалистам для проведения судмедэкспертизы. Сотрудники Следственного комитета приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства. Позднее они примут процессуальное решение.

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#ск #подмосковье #труп

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