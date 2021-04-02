Глава утонувшей под Владивостоком семьи жил на месте ЧП еще 20 дней

Полицейские нашли в Надеждинском районе тело мужчины, семья которого погибла под льдом, когда машина провалилась в реку Суйфун.

Полицейские нашли в Надеждинском районе тело мужчины, семья которого погибла под льдом, когда машина провалилась в реку Суйфун.

Глава семейства почти три недели находился на берегу после гибели жены и детей, сообщает пресс-служба СК РФ по Приморскому краю.

Погибший жил под рыбацким настилом на берегу реки Суйфун. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер за сутки до обнаружения от истощения и переохлаждения.

Жуткая авария произошла 8 марта. Автомобиль семьи с тремя детьми провалился под лед. Спасатели вытащили из воды мертвых детей 8, 14 и 15 лет. Мать выбралась на лед, но умерла от переохлаждения. Отца на месте ЧП не было.

По предварительной версии, мужчина решил сократить путь и выехал на лед. Следователи возбудили по факту смерти четырех пассажиров уголовное дело.