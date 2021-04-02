Грушко уверен, что "СП-2" укрепит энергосотрудничество РФ и Евросоюза

Проект газопровода "Северный поток — 2" принесет пользу и Москве, и странам ЕС. Так считает заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Проект газопровода "Северный поток — 2" принесет пользу и Москве, и странам ЕС. Так считает заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Представитель МИД РФ поделился мнением о "СП-2" в беседе с журналистами ТАСС. По словам Грушко, российская сторона не ставит под сомнение тот факт, что газопровод отвечает интересам энергобезопасности Евросоюза.

"У нас есть полная уверенность в том, что проект будет завершен до конца и с течением многих лет будет оставаться символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС", — заявил замминистра.

Грушко отметил, что все нормы мореплавания в зоне укладки газопровода должны соблюдаться. Об этом он заявил на фоне сообщений об активности военных и гражданских судов в районе проведения работ. Представители компании Nord Stream 2 AG напоминали, что при реализации проекта такого масштаба устанавливается 1,5-мильная зона безопасности.