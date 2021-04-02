«Записки сумасшедших»: Украина попыталась «аннексировать» Гоголя

Украинские министры напомнили о «территориальной принадлежности» классика литературы.

Украина вступила в борьбу с «рускостью» в литературе. Не так давно министерство иностранных дел страны вступалось за поэта Тараса Шевченко и его «философское наследие», которое Россия якобы пытается приписать себе. Через несколько дней Киев от поэзии перешел к суровой прозе.

Настал черед одного из самых известных классиков литературы 19 века — Николая Васильевича Гоголя, чей день рождения приходится на международный День смеха 1 апреля. Поздравить соотечественников с праздником поспешил министр культуры Украины Александр Ткаченко. В своем Telegram-канале чиновник поставил вопрос ребром: талант и литературное мастерство Гоголя неважны, самое главное — национальность творца.

«Не хочу расписывать его [Гоголя] литературный талант или влияние на украинскую культуру. Все это мы учили в школе, кое-кто в вузах. <…> Но сейчас хочу поговорить о его украинскости. Русские всегда позиционировали Гоголя как русского писателя и классика русской литературы. <…> Украинца Гоголя, родившегося на Полтавщине, принудительно записали в русские. И лишь за то, что он писал по-русски», — посетовал Ткаченко.

Из-за того, что Россия «украла» историко-культурное наследие писателя, в украинских библиотеках книги Гоголя порой стоят в разделах «зарубежная литература», добавил министр культуры. Чтобы доказать «чистокровность» классика, Ткаченко провел небольшой экскурс в историю, обратившись к биографии автора «Мертвых душ».

Родился Гоголь в Полтавской губернии (ныне Полтавская область на Украине), а его родственники, по словам киевского чиновника, принадлежали к казацкому дворянскому роду Гоголей-Яновских. Россия этот факт «подвергает сомнению», считает Александр Ткаченко, потому что привыкла «переписывать историю». Даже статьи на украинской и российской версиях сайта «Википедия» о Гоголе отличаются по содержанию, обратил внимание министр.

«Поэтому призываю вас. Любите Украину. Читайте украинское. В частности, Николая Гоголя», — подытожил Ткаченко.

Эксперты спорят о «территориальной принадлежности» Николая Гоголя с того дня, как Украина приобрела независимость в 1991 году. Сейчас личность писателя используют для политического противостояния с Россией и пытаются причислить его к украинцам по месту рождения, отмечает доцент кафедры истории русской литературы и журналистики МГУ Егор Сартаков.

У самого Гоголя вопрос о принадлежности к той или иной культуре никогда не возникал как раз из-за того, что свои произведения он писал именно на русском языке. Александр Ткаченко зря отбросил этот факт, как малозначимый, считает историк.

«Люди, которые от языка далеки, не профессиональные лингвисты или филологи, полагают, что язык у писателя используется только в качестве инструмента. Легко перевести один язык на другой, думают они. Мол, вот он писал по-русски, а мог бы по-украински. Но любой хороший писатель знает, что язык не является инструментом, он строит сознание. Как говорил немецкий философ [Мартин] Хайдеггер: "язык – дом бытия". И Гоголь – русский писатель именно потому, что он писал на русском языке», — объяснил Сартаков.

От украинских лингвистов и историков часто можно услышать следующую точку зрения: Николай Гоголь просто не знал украинского, поэтому писал на русском. Это предположение не имеет ничего общего с реальностью, писатель отлично язык той земли, на которой вырос, подчеркнул ученый. Гоголь сознательно выбрал русский и, более того, советовал «коллегам по цеху» последовать его примеру.

«У Гоголя вся семья говорила на украинском языке, поэтому эта точка зрения ошибочна. Сохранилось свидетельство профессора Московского университета [закрыт в 1917 году] Осипа Бадянского, которому когда-то Гоголь сказал: "Писателям, Осип Максимович, всем нужно писать на языке Пушкина". Как для всех христиан основой является Евангелие, так и для всех славянских писателей основой должен стать "язык Пушкина", считал он. Именно поэтому Гоголь является русским писателем, это совершенно очевидно», — заключил Егор Сартаков.

Если следовать логике министра культуры Александра Ткаченко, к украинским писателям также можно причислить автора «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, писателя Виктора Некрасова, а также драматурга и автора произведений для детей Николая Носова. По тому же принципу звезда советской эстрады Эдита Пьеха превращается во французскую певицу, а телеведущий Владимир Познер, которого недавно закидывали яйцами в Грузии, — французским журналистом.