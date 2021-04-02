11:40 2 Апреля 2021Политика
Замглавы МИД РФ рассказал, зачем Западу нужен СПЧ ООН
Ряд стран используют СПЧ ООН для раскачивания внутреннего недовольства в отдельных государствах, считает заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Ряд стран используют СПЧ ООН для раскачивания внутреннего недовольства в отдельных государствах, считает заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
По мнению дипломата, некоторые государства пользуются Советом ООН по правам человека (СПЧ ООН) с целью обострить недовольство внутри отдельных государств.
"Совет стал для отдельных государств инструментом для реализации своих конъюнктурных целей и задач", — заявил Вершинин.
Ранее заместитель руководителя российского дипведомства Александр Грушко выразил надежду, что никто не станет мешать завершению "СП-2".