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11:40   2 Апреля 2021
Политика

Замглавы МИД РФ рассказал, зачем Западу нужен СПЧ ООН

Замглавы МИД РФ рассказал, зачем Западу нужен СПЧ ООН

Ряд стран используют СПЧ ООН для раскачивания внутреннего недовольства в отдельных государствах, считает заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

По мнению дипломата, некоторые государства пользуются Советом ООН по правам человека (СПЧ ООН) с целью обострить недовольство внутри отдельных государств.

"Совет стал для отдельных государств инструментом для реализации своих конъюнктурных целей и задач", — заявил Вершинин.

Ранее заместитель руководителя российского дипведомства Александр Грушко выразил надежду, что никто не станет мешать завершению "СП-2".

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