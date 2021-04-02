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11:38   2 Апреля 2021
Происшествия

Гостю ресторана подстрелили в ногу во время конфликта на Аптекарской

Гостю ресторана подстрелили в ногу во время конфликта на Аптекарской

Инцидент произошел у ресторана "Чабрец" в Санкт-Петербурге. Уроженец Дагестана получил огнестрельное ранение в результате конфликта с незнакомцем.

По данным правоохранительных органов, вечером 31 марта к пострадавшему в заведении подошел незнакомый мужчина, с которым у них на улице началась словесная перепалка. В результате ссоры молодой человек выстрелил в ноги уроженцу республики Дагестан и скрылся с места преступления.

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с пулевыми ранениями задней поверхности бедра и ранениями левого бедра. В настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела. Установлено, что пострадавший проживает в Балашихе.

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