11:38 2 Апреля 2021Происшествия
Гостю ресторана подстрелили в ногу во время конфликта на Аптекарской
Инцидент произошел у ресторана "Чабрец" в Санкт-Петербурге. Уроженец Дагестана получил огнестрельное ранение в результате конфликта с незнакомцем.
Инцидент произошел у ресторана "Чабрец" в Санкт-Петербурге. Уроженец Дагестана получил огнестрельное ранение в результате конфликта с незнакомцем.
По данным правоохранительных органов, вечером 31 марта к пострадавшему в заведении подошел незнакомый мужчина, с которым у них на улице началась словесная перепалка. В результате ссоры молодой человек выстрелил в ноги уроженцу республики Дагестан и скрылся с места преступления.
Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с пулевыми ранениями задней поверхности бедра и ранениями левого бедра. В настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела. Установлено, что пострадавший проживает в Балашихе.