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11:36   2 Апреля 2021
Происшествия

Спасатели обнаружили труп при тушении пожара в Зеленограде

Спасатели обнаружили труп при тушении пожара в Зеленограде

Житель Зеленограда стал жертвой пожара в одной из квартир жилого многоэтажного дома. Четверых человек, проживающих в соседних помещениях, удалось спасти.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу МЧС глубокой ночью. На место происшествия незамедлительно выехал пожарный наряд. Прибыв на место, специалисты установили, что горит квартира, расположенная на девятом этаже 14-этажного здания. Там воспламенились личные вещи хозяина жилья и мебель. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Огонь ликвидировали спустя полчаса после звонка диспетчерам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. В квартире, где начался пожар, обнаружен погибший. Спасатели эвакуировали четверых соседей потерпевшего. Точная причина ЧП выясняется.

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