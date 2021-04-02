Жданов заявил о прокурорской проверке в отношении ФБК

Директор "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Иван Жданов утверждает, что московская прокуратура начала проверку на наличие экстремизма в фонде.

Директор "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Иван Жданов утверждает, что московская прокуратура начала проверку на наличие экстремизма в фонде.

Руководитель предоставил запросы, которые якобы направлены в адрес ФБК от прокуратуры столицы. В них надзорный орган просит предоставить нужную информацию в связи с проверкой. В частности, в бумагах говорится, что предметом проверки является "исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействию экстремистской деятельности".

По словам Жданова, прокуратура потребовала сведения о структуре и членах организации, «протоколы заседаний и решений руководящих и исполнительных органов», информацию об источниках «формирования денежных средств и иного имущества», а также данные о доходах и расходах.