Власти Колымы озадачены вопросом доступа к биоресурсам для коренных народов

Вступление в силу нового приказа Федерального агентства по рыболовству может повлиять на жизнь и здоровье коренных народов Колымы.

Вступление в силу нового приказа Федерального агентства по рыболовству может повлиять на жизнь и здоровье коренных народов Колымы.

Об этом заявил уполномоченный представитель коренных малочисленных народов Севера в Магаданской облдуме Станислав Манига. Согласно документу, вступающему в силу с 3 апреля, коренные жители Магадана, Уптара, Сокола лишатся права на осуществление традиционного рыболовства.

"По нашим грубым подсчетам где-то 43% аборигенного населения Магаданской области будут лишены права ведения традиционного образа жизни и традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера", — отметил Станислав Манига.

Сейчас на Колыме ищут выход из сложившейся ситуации. Тревогу коренных малочисленных народов Севера России (КМНС) разделяют и власти Магаданской области. Раньше никто не отказывал такой категории граждан в традиционном вылове рыбы, уточнил Манига.