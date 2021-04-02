Медики больницы в Башкирии попросили власти о помощи

Сотрудники Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии выпустили обращение к властям республики, в котором рассказали о проблемах.

Сотрудники Ишимбайской центральной районной больницы в Башкирии выпустили обращение к властям республики, в котором рассказали о проблемах.

Медики обратили внимание местных властей на нехватку служебных оборудованных автомобилей. По их словам, пяти машин скорой помощи не хватает для выполнения рабочих задач регионального и местного уровней, поэтому людям приходит долго ждать приезда докторов.

"У нас пять автомобилей скорой, учитывая, что два автомобиля могут уехать в другие города, на линии остаются три машины", — сказали доктора в обращении.

Врачи также сообщили о переработках. По их словам, нагрузка сильно выросла. Поэтому доктора попросили руководство обратить внимание на дополнительную оплату труда. За поддержкой сотрудники Ишимбайской центральной районной больницы также обратились к местным надзорным органам, правительству и общественности.