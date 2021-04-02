Тотальный контроль. Как организаторы летних Игр в Токио будут противостоять пандемии

По мнению Светланы Журовой, летняя Олимпиада в Токио не станет причиной очередной волны коронавируса в мире.

Летние Игры в Токио не станут причиной очередной волны коронавируса в мире, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006 года, действующий депутат Госдумы Светлана Журова.

В интервью «Политике Сегодня» экс-участница всемирных состязаний призналась, что требования и ограничения для сборных из-за пандемии организаторы еще не выдвигали, но то, что в Японии воцарится тотальный контроль, она не сомневается.

«Спортсмены к этому [ограничениям – прим. ред.] уже привыкли за год, поэтому им от этого не дискомфортно. Люди к этому относятся, как к части новой жизни. Организаторов больше жалко, потому что они на этом теряют деньги, и усилий больше приходится применять, чтобы эти соревнования вообще провести», — поделилась Олимпийская чемпионка.

Так российский депутат прокомментировала статью американского агентства Bloomberg, в которой эксперты выразили сомнение в том, что организаторам удастся должным образом защитить приезжих спортсменов и зрителей от заражения COVID-19.

По оценкам авторов, даже без учета туристов в Токио соберется более 60 тысяч человек, это создаст самый большой «коронавирусный пузырь» в мире.

«Хотя участники Игр будут несколько изолированы от японской общественности, Токио исключил использование двух основных принципов сдерживания: карантина и вакцинации», — сообщили в американском СМИ.

Светлана Журова отметила, что не знает, вакцинировались ли спортсмены, заявленные на Олимпиаду, поскольку это является врачебной тайной.

Кроме того, она подчеркнула, что отправить дополнительных спортсменов в связи с пандемией невозможно, поскольку в большинстве видов спорта чемпионы отбираются по жестким нормативам, к тому же пофамильно. Таким образом, если кого-то не допустят к соревнованиям из-за, к примеру, положительного теста на коронавирус, произвести замену, скорее всего, не получится.

«Бывало неоднократно, когда человек, который завоевал путевку, заболел или на чемпионате России проиграл, и появляется тот, кто неожиданно и случайно выигрывает в российском первенстве, но он не может выполнить нормативы для попадания на Олимпиаду. Поэтому такие легкие замены не так просто сделать», — комментирует Журова.

Также спикер выразила надежду, что организаторы не ужесточат требования по допингу, как это было на Олимпиаде в Южной Корее.