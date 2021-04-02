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11:26   2 Апреля 2021
Политика

Высылку дипломатов из Италии подтвердили в посольстве РФ

Высылку дипломатов из Италии подтвердили в посольстве РФ

Власти Италия выслали двух российских дипломатов из Рима. Информацию подтвердил посол РФ Сергей Разов.

По его словам, инцидент вызывает глубокое сожаление. Дипломаты уже вылетели в Россию. Разов отметил, что ситуация не отразится на конструктивных отношениях между странами.

"Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам", — заключил Разов.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим высылает двух диппредставителей РФ, которые якобы причастны к шпионажу.

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#россия #разов #италия #дипломат

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