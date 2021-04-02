Высылку дипломатов из Италии подтвердили в посольстве РФ

Власти Италия выслали двух российских дипломатов из Рима. Информацию подтвердил посол РФ Сергей Разов.

Власти Италия выслали двух российских дипломатов из Рима. Информацию подтвердил посол РФ Сергей Разов.

По его словам, инцидент вызывает глубокое сожаление. Дипломаты уже вылетели в Россию. Разов отметил, что ситуация не отразится на конструктивных отношениях между странами.

"Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам", — заключил Разов.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим высылает двух диппредставителей РФ, которые якобы причастны к шпионажу.