Юрий Борисов провел переговоры с президентом Кубы в Гаване

Встреча вице-премьера России Юрия Борисова с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем прошла в Гаване в четверг, 1 апреля.

Встреча вице-премьера России Юрия Борисова с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем прошла в Гаване в четверг, 1 апреля.

Борисов отправился в столицу Кубы для участия в работе межправительственной комиссии по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны обсудили межгосударственные отношения.

"Состоялась встреча Юрия Борисова с президентом Кубы. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества", — сообщили в аппарате вице-премьера РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Борисов провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе. В ходе переговоров представители двух стран обсудили важные вопросы сотрудничества, особое внимание уделили сферам энергетики и транспорта.