СК проводит проверку смерти пятилетнего мальчика в ходе сеанса экзорцизма в Петербурге

Мать ребенка рассказала о "голосах", которые сообщили ей, что сын одержим бесами. Его труп с многочисленными ожогами на балконе нашла бабушка.

Мать ребенка рассказала о "голосах", которые сообщили ей, что сын одержим бесами. Его труп с многочисленными ожогами на балконе нашла бабушка.

Полиция прибыла на место по звонку от пенсионерки, которая пришла в гости навестить дочь с внуком. Мать утверждала, что ребенок захлебнулся в ванной, сообщает пресс-служба СУ СК по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Следствием установлено, что мать обливала ребенка кипятком с целью "изгнать бесов". Родители мальчика в разводе, семья считалась благополучной и на учете не состояла, к тому же мать с сыном проживали в элитной новостройке в Приморском районе.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты уголовного дела по статье "Убийство". Мать направлена в психиатрическую больницу, а тело малыша увезли в морг для проведения экспертизы и установления точной причины смерти.